La Liga: Real Madrid, prima înfrângere a sezonului - Ce a spus Carlo Ancelotti după 1-2 cu Espanyol

Real Madrid nu și-a revenit după episodul Sheriff Tiraspol: echipa pregătită de Carlo Ancelotti a înregistrat prima înfrângere din acest sezon de La Liga, duminică, pe terenul echipei Espanyol Barcelona, scor 2-1.

Espanyol a marcat prin De Tomas ('17) şi Vidal ('61), în timp ce Benzema ('71) a înscris pentru Real.

Chiar dacă a pierdut în etapa a opta, Real rămâne pe primul loc în clasament, cu 17 puncte, la egalitate cu rivala Atletico. De cealaltă parte, Espanyol a adunat 9 puncte și a urcat pe locul 13.

Carlo Ancelotti: A fost cel mai prost meci din acest sezon

"Am jucat prost, nu pot să spun mai mult. După ce am primit primul gol am devenit foarte confuzi. Să fiu sincer, a fost cel mai prost meci din acest sezon. Nu am fost deloc agresivi, nu am verticalizat. Am pierdut foarte multe dueluri cu prea multă ușurință.





Vom profita de pauza internațională pentru a ne rezolva problemele. Este începutul sezonului, trebuie să ne adaptăm, mai ales în apărare. Espanyol a avut un joc mai organizat, nu am putut să le punem probleme", a spus Ancelotti.





Tot în LaLiga, Elche a învins Celta Vigo cu 1-0, golul fiind înscris de Benedetto ('49).





Getafe vs Real Sociedad

Villarreal vs Betis Sevilla

Granada vs Sevilla.