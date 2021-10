FOTO Barcelona, bătaie de joc pe net - Val de ironii la adresa catalanilor

Barcelona traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria recentă. Clubul stă foarte rău din punct de vedere financiar, iar rezultatele sunt pe măsura lipsei banilor. Trupa lui Ronald Koeman nu mai sperie pe nimeni, mașinăria de fotbal de altădată devenind doar o simplă umbră.



Lucrurile stau și mai rău în Champions League: două înfrângeri din două meciuri, golaveraj 0-6.



