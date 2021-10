FOTO Luis Suarez l-a ironizat pe Ronald Koeman - Gestul devenit viral după Atletico vs Barcelona

Luis Suarez nu a uitat modul în care a fost îndepărtat de la FC Barcelona în vara anului trecut, atacantul ironizându-l pe Ronald Koeman, tehnicianul care nu a fost de acord cu păstrarea fotbalistului pe Camp Nou.



Suarez a marcat al doilea gol al derbiului dintre Atletico Madrid și FC Barcelona (2-0), iar manifestarea bucuriei a avut loc într-un mod care a trimis săgeți către antrenorul rivalilor din teren.



Luis a făcut gestul vorbitului la telefon către cineva de la tribuna oficială, loc unde se afla chiar Koeman, suspendat. Presa iberică a speculat imediat momentul, aducându-și aminte că atacantul a fost îndepărtat de la Barcelona după un telefon al lui Ronald Koeman.

Luis Suarez și explicația gestului făcut după golul marcat Barcelonei

Cu toate că presa a speculat din plin momentul devenit viral, Luis Suarez nu a mai dorit după meci să pună și mai multă sare pe rană. Atacantul a precizat că respectivul gest a fost făcut către copiii săi și nu spre Koeman.



"Sunt fericit că am câștigat, a fost obiectivul nostru. Acum îmbrac tricoul lui Atletico. Adversarul nostru este unul special pentru mine, acolo am trăit, dar acum sunt concentrat pe ceea ce am de făcut aici.



Știam că îmi voi cere scuze (n.r. dacă va marca), pentru afecțiunea, pentru respectul, pentru cariera de care am avut parte la Barcelona, pentru momentul dificil pe care ei îl traversează acum.

Mesajul a fost pentru cei care știu că am același număr și încă îl folosesc. Nu a fost pentru Koeman. Chiar glumeam cu copiii mei pe tema asta.



Am trăit o perioadă foarte dificilă, nu m-au apreciat (n.r. la Barcelona) și m-au forțat să plec, iar aici la Atletico m-au primit cu brațele deschise.

Toată familia mea a suferit alături de mine, a fost cel mai dificil sezon" - Luis Suarez.

Ronald Koeman called Luis Suarez to tell him he was finished at Barcelona, before he left to join Atletico.



This celebration after sending Atleti 2-0 up and 5 points clear of Barca is the ultimate revenge. pic.twitter.com/xZQVzKMFZA