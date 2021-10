VIDEO Chelsea, lider provizoriu în Premier League (3-1 vs Southampton)

Chelsea Londra a câștigat meciul cu Southampton, scor 3-1, echipa pregătită de Thomas Tuchel urcând, provizoriu, pe prima poziție a ierarhiei din Premier League.

Pe Stamford Bridge, Chelsea a deschis scorul prin Chalobah ('9), dar "Sfinții" au egalat prin Ward-Prowse ('61, penalty).

Autorul golului oaspeților a fost eliminat în minutul 77, iar gazdele au obținut victoria după ce au înscris prin Werner ('84) și Chilwell ('89).Manchester United vs Everton 1-1Burnley vs Norwich 0-0Leeds vs Watford 1-0Wolverhampton vs Newcastle 2-1.1. Chelsea (15-3 golaveraj) 16 puncte2. Liverpool (15-4) 14 (-1 meci)3. Manchester United (14-6) 144. Everton (13-8) 14 etc.Sursă video: Eurosport