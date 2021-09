Mircea Rednic își anunță revenirea la Dinamo

Aflată într-o situație foarte grea (are șapte înfrângeri consecutive în Liga 1), Dinamo își pune toate speranțele în revenirea lui Mircea Rednic pe banca tehnică. "Puriul" a confirmat miercuri că îi va pregăti pe "câini" și că salvarea de la retrogradare este marele obiectiv al sezonului în curs.









Dinamo și obiectivul dureros



Dinamo traversează un adevărat coșmar la nivel de rezultate, trupa din Ștefan cel Mare ajungând în subsolul clasamentului. În plus, "câinii" au pierdut rușinos cu rivala FCSB (0-6) și cu CS U Craiova (0-5).







“M-a convins situaţia în care este Dinamo. Sunt principalul responsabil din momentul ăsta. În momentul de faţă ştiţi care este situaţia noastră şi va fi foarte greu să aduc jucători până în iarnă.







Trebuie să-i aduc la viaţă pe băieţi, cred în băieţii ăştia. Am acceptat ca de mâine să mă prezint la antrenamente. Am semnat un an cu opţiune. E un moment delicat şi în momentele astea trebuie să fiu alături de acest club.







Obiectivul, salvarea de la retrogradare. Ce să ne batem la play-off? La ce rezultate...







Ăsta e obiectivul, e dureros. Nu credeam că o să vină şansa aşa repede să o preiau pe Dinamo. Nu mai vin cu bani de acasă că nimeni nu a apreciat" - Mircea Rednic.





Antrenorul se află la cea de-a patra aventură la Dinamo după cele din sezoanele 2006-2007, 2008-2009, 2015-2016 şi 2018-2019.





Dinamo are o serie negativă incredibilă: șapte înfrângeri la rând. Ultimul succes al grupării bucureștene datează din data de 2 august 2021, atunci când alb-roșii au trecut cu 3-1 de Academica Clinceni.







"Câinii"se află pe locul 15 în ierarhia Ligii 1 la fotbal (penultimul), cu doar șase puncte acumulate după zece runde disputate.