Miercuri, 29 septembrie, este o zi rezervată meciurilor din Champions League, iar derbiul serii este cel dintre Juventus și Chelsea de la Torino. Barcelona, aflată într-o perioadă mai puțin fastă, s-a deplasat la Lisabona pentru meciul cu Benfica, iar Mircea Lucescu dă piept cu Bayern Munchen.









Miercuri, 29 septembrie, programul meciurilor de la tv



De la ora 19:45



Atalanta - Young Boys (Digi 1, Telekom 2, Look+)

Zenit - Malmo (Digi 2, Telekom 3, Look 3)



De la ora 22:00



Juventus - Chelsea (Digi 1, Telekom 3, Look 2)

Benfica - Barcelona (Digi 2, Telekom 1, Look 3)

Manchester United - Villarreal (Digi 3, Telekom 2, LookTV)

Bayern Munchen - Dinamo Kiev (Digi 4, Telekom 4, Look+).



Mai au loc miercuri, de la ora 22:00 (nu sunt transmise):





Salzburg - Lille

Wolfsburg - Sevilla