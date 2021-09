Antrenorul momentului explică victoria uriașă a lui Șheriff Tiraspol contra Realului

"Știam că trebuie să ne apărăm" - Yuriy Vernydub









"Sunt plin de emoții și le sunt foarte recunoscător băieților mei pentru tot ceea ce au făcut astăzi. Au ieșit ca o echipă pe teren şi aşa au şi terminat. Toată lumea ne critica. Merită toate laudele.



Știam perfect că va trebui să ne apărăm. Am făcut-o bine și am fost foarte periculoşi pe contra-atacuri. Am reușit să înscriem un gol atât de important la final. Sunt fericit și foarte mândru pentru echipă și pentru băieți. Ne continuăm drumul.



Au fost unii, în special un fotbalist foarte important care a spus că Sheriff nu merită să fie în Liga Campionilor. Nu ne gândim la runda următoare, pentru că nu am făcut nimic super extraordinar. Pas cu pas continuăm, luăm fiecare meci în parte. Vom vedea mai târziu. Mai avem patru jocuri foarte importante. Când va trebui să jucăm ultimul joc, vom vedea dacă avem şanse să continuăm în Europa", a declarat antrenorul lui Șheriff.



Dirk Kuyt, fost jucător al lui Liverpool, a atacat zilele trecute formația moldoveană susținând că nu are valoarea necesară pentru a juca într-o competiție de anvergura Ligii Campionilor.



Șheriff Tiraspol este lider după două etape în grupa D a Ligii Campionilor, cu maximum de puncte. Real este la trei lungimi, în timp ce Inter și Șahtior au fiecare câte un punct acumulat.​

Uzbecul Jakhishibaev ('25) și luxemburghezul Thill ('90), în timp ce Benzema ('65, penalty) a înscris pentru Real.Yuriy Vernydub,la Tiraspol, a reușit să formeze un grup omogen, deși în această vară,După ce și-a învins fosta rivală, Șahtior Donețk, în prima etapă a Ligii Campionilor, Vernydub a făcut marea victimă: colosul Real Madrid.Antrenorul ucrainian a explicat de ce echipa sa a reușit să facă față Realului, lăudându-și în același timp jucătorii.