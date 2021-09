Cum explică Carlo Ancelotti eșecul istoric al lui Real Madrid în fața lui Șheriff Tiraspol

Șheriff Tiraspol este lider după două etape în grupa D a Ligii Campionilor, cu maximum de puncte. Real este la trei lungimi, în timp ce Inter și Șahtior au fiecare câte un punct acumulat.​





Uzbecul Jakhishibaev ('25) și luxemburghezul Thill ('90) au adus victoria moldovenilor "Este dificil de explicat această înfrângere, având în vedere jocul pe care l-am prestat. Şheriff s-a apărat bine, dar noi am combinat bine, am reuşit să le spargem defensiva, am avut o mulţime de centrări... dar ceea ce nu am făcut bine au fost micile detalii.Am fi putut fi mai concentraţi. Alegerile mele tactice după ce am egalat? Nu cred că am pierdut pentru că l-am pus pe Camavinga ca lateral. Am pierdut pentru că nu am avut noroc şi din cauza micilor detalii",a spus, potrivit News.ro.