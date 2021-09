Explicația umilinței - Dinamo, seară de coșmar contra Universității Craiova

Explicațiile unui nou eșec rușinos











"Acum putem găsi mii de vinovaţi, dar trebuie să ne analizăm pe noi, să fim atenţi cu ce facem fiecare. Nu cred că trebuie să aştepte motivaţie, trebuie să ştie că sunt la Dinamo, să fie conştienţi de asta.



Ne-a lipsit total spiritul lui Dinamo, am dezarmat uşor, am făcut un pas în spate şi asta costă. Trebuie să-şi regăsească spiritul cât mai repede. Toţi cei care pot să ajute Dinamo trebuie să facă un pas în faţă" - Sorin Colceag, antrenor Dinamo.



"Am fost penibili, nu ne rămâne decât să muncim, să punem capul în pământ şi să încercăm să ne revenim. Problema este la noi, la jucători, noi intrăm pe teren. Trebuie să fim mai modeşti, să vorbim mai mult între noi.



Ne-am făcut de ruşine, atât eu cât şi colegii mei. E greu de digerat, mă doare. Suntem la Dinamo şi indiferent cine intră pe teren trebuie să demonstreze asta. Mai sunt etape multe, nu prea am adunat puncte, dar sper că vom face treabă bună" - Steliano Filip.



"Dacă nu ne schimbăm atitudinea, cu siguranţă vor veni alte înfrângeri. Îmi voi face treaba şi voi ajuta echipa. Sunt supărat că nu reuşim să gustăm din victorii, sunt multe de pus la punct. Tot vorbim de viitor, dar viitorul arată la fel. Să sperăm că orice antrenor vine, ne va salva. Trebuie să luptăm în continuare" - Deian Sorescu.



După șapte înfrângeri consecutive în Liga 1, Dinamo București rămâne pe locul 15, penultimul. Alb-roșii au acumulat doar 6 puncte în zece etape.





După ce în acest tur al Ligii 1 Dinamo a mai primit o corecție categorică (), Universitatea Craiova s-a distrat cu elevii lui Sorin Colceag,, în etapa a X-a din Liga 1.