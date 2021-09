VIDEO PSG, butoi cu pulbere: Kylian Mbappe, atac dur la adresa lui Neymar - Cum l-au surprins camerele tv

PSG a trecut de Montpellier (scor 2-0) și are victorii pe linie în debutul sezonului din Ligue 1. Succesul nu a asigurat însă liniștea în tabăra pariziană, Kylian Mbappe având o ieșire nervoasă la adresa lui Neymar în momentul în care a fost înlocuit.



Scos de pe teren în minutul 88, atunci când a fost înlocuit cu Mauro Icardi, Kylian Mbappe a avut o ieșire nervoasă la adresa lui Neymar.



Camerele tv au surprins momentul în care Mbappe îi spunea lui Idrissa Gueye: "Vagabondul ăsta nu-mi pasează", făcând referire la Neymar.



De altfel, presa franceză a scos în evidență mai multe momente în care cei doi nu și-au pasat, deși ar fi fost varianta cea mai bună pentru echipă.



Mbappe to Idriss about Neymar :



“This beggar didn’t give me the pass” \uD83D\uDE02\uD83D\uDC80



