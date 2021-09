VIDEO Barcelona, victorie la scor de neprezentare cu Levante - Ansu Fati, gol la revenirea pe teren

Alte rezultate înregistrate în LaLiga:





Real Mallorca vs Osasuna 2-3

Au marcat: Rodriguez ’11, Nino ‘45+4 / Cote ‘9, Lopez ’58, Martinez ‘88





Real Sociedad vs Elche 1-0

A marcat: Oyarzabal ‘82





Partida Betis Sevilla vs Getafe are loc tot duminică, iar confruntarea Celta Vigo vs Granada este programată luni.

Golurile catalanilor au fost marcate de Depay ('7, penalti), De Jong ('14) şi Ansu Fati ('90+1, revenit pe teren după o pauză de aproape 11 luni).Au marcat: Garcia ’10, Falcao ’44, Palazon ’88 / Haroyan ’24La Cadiz, Florin Andone a jucat până în minutul 67.