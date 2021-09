PSG, victorii pe linie în Ligue 1 - Lionel Messi, accidentat, a ratat și meciul cu Montpellier

Lionel Messi, care a suferit o contuzie la genunchiul stâng după contactul cu germanul Jerome Boateng (în meciul cu Olympique Lyon, duminica trecută), a ratat al doilea meci consecutiv.

Într-un alt meci, Olympique Lyon a remizat acasă, scor 1-1, cu Lorient. Golurile au fost marcate de Ekambi ('60) și Lauriente ('20), în timp ce Emerson (Lyon, '15) a fost eliminat.

1. PSG (22-7 golaveraj) 24 puncte

FULL-TIME: @PSG_English 2-0 Montpellier HSC



The Parisians make it 8⃣/8⃣ in the league! ✅



\uD83D\uDD34 \uD835\uDC08\uD835\uDC02\uD835\uDC08 \uD835\uDC02'\uD835\uDC04\uD835\uDC12\uD835\uDC13 \uD835\uDC0F\uD835\uDC00\uD835\uDC11\uD835\uDC08\uD835\uDC12 \uD83D\uDD35#Ligue1 | #PSGMHSC pic.twitter.com/LK2WPUeDkk