Marius Șumudică, greșelile vieții, ofertele refuzate și locul unde se va întoarce într-o zi pentru a antrena "cu sufletul"

​A fost îndepărtat de la CFR Cluj deși echipa avea o linie de clasament imaculată în Liga 1: șapte victorii din tot atâtea meciuri. Marius Șumudică este momentan liber de contract, dar precizează că nu duce lipsă de oferte. Antrenorul a spus și numele echipei unde se va întoarce într-o zi, grupare unde va antrena "cu sufletul".











Marius Șumudică și farmecul vieții, Rapidul







În vârstă de 50 de ani, Șumudică este liber de contract și a vorbit despre ofertele pe care le-a primit în ultima perioadă. Au fost din Turcia și din Qatar, dar cel mai probabil nu va mai prelua vreo echipă până sezonul viitor.







Are și o țintă aparte din Liga 1: Rapidul. Grupare unde se va întoarce într-o zi și unde va antrena "cu sufletul".







"În viitor, echipa unde m-aș întoarce este Rapid, pentru că aș veni cu sufletul. Aș vrea să fac suporterii fericiți" - Marius Șumudică, pentru Digisport.







"Sunt în vacanță. Deocamdată, nu am nicio ofertă concretă. De la a avea o ofertă până la a pune semnătura pe contract, e un drum destul de lung. Au fost ceva discuții și în Turcia și în Qatar, dar nu s-au concretizat. Probabil se așteaptă până la următoarea pauză internațională.





Nu pot să mă mai arunc cu capul în față, cum am fost la Rize, unde am avut ghinionul să am 15 jucători cu Covid-19 când am ajuns. A fost singura experiență nefericită din cariera mea. Restul echipelor le-am ridicat. Au fost două oferte care nu m-au satisfăcut din punctul de vedere al strategiei acelor cluburi, erau în ultimele patru clasate.





Pentru moment, Șumudică are drumul lui și mă gândesc să plec în străinătate. Am fost dezamăgit. Singura echipă unde m-aș întoarce este Rapid, dar nu se pune problema acum. Nici nu merg la meciurile Rapidului, nu vreau să creadă cineva că pun presiune" - Marius Șumudică.











Antrenorul Șumudică nu ia în calcul spațiul arab





Fostul tehnician al CFR-ului a vorbit și despre spațiul din fotbal unde nu ar antrena. Este vorba despre grupările arabe. Șumudică rămâne fidel Turciei, acolo unde spune că se va întoarce cât de curând.







"Exclud spațiul arab. Pentru mine, target-ul e Turcia și cred că mă voi întoarce cât de curând. Am avut o oportunitate și am refuzat-o. Eram pe o listă scurtă pentru a deveni selecționer al Turciei, eram unul dintre numele vehiculate, dar e greu, n-ai cum să ajungi acolo. Ei își doresc un antrenor turc.





M-au măgulit zvonurile și discuțiile, enumerarea numelui meu acolo. Am avut rezultate foarte bune la Kayseri, am terminat pe locul 8, iar la Gaziantep nu mai e nevoie să reamintesc. Am dus echipa pe primul loc, eram pe podium când am fost demis pentru o glumă pe care nu au gustat-o", a conchis Marius Șumudică.