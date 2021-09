Dan Petrescu, mulțumit după înfrângerea lui CFR Cluj în fața Craiovei în Cupa României

Laurențiu Reghecampf, tehnicianul Craiovei - "Am întâlnit cel mai greu adversar"









a spus Reghecampf.



Craiova și CFR s-au înfruntat din nou, după ce luni, în etapa a IX-a din Liga 1 (1-0).



Joi a fost rândul oltenilor să învingă cu același scor. Lyes Houri a înscris unicul gol al partidei în minutul 63 cu un șut superb. Meciul din șaisprezecimile Cupei României a avut loc la Craiova.



Meciurile desfășurate în șaisprezecimile Cupei României:



Joi, 23 septembrie



CSO Filiași - UTA Arad

Ripensia Timișoara - Dinamo București

Miercuri, 22 septembrie



CS Hunedoara - FCSB

Farul Constanța - Sepsi Sfântu-Gheorghe

CSM Slatina – Dunărea Călăraşi 1-2

AFK Csikszereda – Chindia Târgovişte 0-1

Unirea Slobozia – Politehnica Timișoara 0-1

CS Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 0-1

FC Buzău – Academica Clinceni

Asociaţia Club Sportiv CAO 1910 – AFC Hermannstadt 0-1

FC Argeș - FC Botoșani (d.p.)



Marți, 21 septembrie



ACS Şomuz Fălticeni - FC Voluntari 1-4

CS Minaur Baia Mare - Politehnica Iaşi 3-1

Petrolul - U Craiova 1948 0-1

CS Mioveni - Rapid

CSO Filiași - UTA Arad 1-0 Ripensia Timișoara - Dinamo București 0-1

"Tragerea la sorţi ca de obicei a fost incredibilă. Celelalte echipe din faţă au jucat cu divizia C. Cei care fac Cupa României să se gândească puţin. Sau măcar să facă tragere la sorţi neutră. Un meci cu intensitate, un meci foarte greu.Jucătorii au dat tot, n-am ce să le reproşez. Toţi jucătorii au vrut, şi-au dat viaţa. Suntem într-o situaţie foarte grea, avem patru atacanţi care nu joacă. Dar au încercat băieţii, nu pot să zic că nu au încercat.Cred că a fost un meci fără multe ocazii, iar pe final cu puţin noroc puteam să egalăm şi să ducem meciul în prelungiri. Dar a câştigat echipa mai bună. Golul a fost foarte frumos, de la distanţă",, conform News.ro.Dan Petrescu a reacționat după cedin Craiova."A fost ceva care nu-mi place în ţara asta şi nu înţeleg. Am fost un fotbalist devotat al României, am dat tot, la fel ca antrenor, n-am supărat pe nimeni. Sunt unele scandări de neînţeles. La Cluj nu veţi vedea aşa ceva. Suporterii noştri sunt altfel.Pe mine m-au deranjat cei din spatele băncii ce au strigat şi cei din galerie. Eu sunt un om civilizat, am fost şi pe la Londra. Eu îi respect, dar nu cred că e bine să continue aşa, mai ales pentru un om care a făcut ceva",