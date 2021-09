Mircea Lucescu, la primul trofeu pierdut cu Dinamo Kiev - Rivala Șahtior s-a impus fără drept de apel în Supercupa Ucrainei

\uD83C\uDFC6 THE SUPER CUP IS OURS! \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 FOR THE 9TH TIME IN OUR HISTORY! \uD83D\uDD25



We thrashed Dynamo 3-0 in Kyiv!#Shakhtar #ShakhtarDynamo #SuperCupIsOurs #SuperCup https://t.co/tcZWhG4PaQ pic.twitter.com/Ay1YihSt0k