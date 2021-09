Lionel Messi și problemele de la PSG - Argentinianul va lipsi de la următorul meci

Nu a avut parte de debutul pe care și l-ar fi dorit la PSG, iar acum a apărut și prima accidentare. Lionel Messi nu va putea fi folosit de vicecampioana Franței în următorul meci, accidentarea de la genunchi dându-i bătăi de cap.

Problemele nu se încheie însă aici pentru Messi: argentinianul va fi nevoit să ia o pauză, accidentarea suferită la genunchiul stâng fiind mai gravă decât se părea inițial.



"Lionel Messi, în urma loviturii primite la genunchiul stâng, a făcut un RMN în această dimineață, prin care s-au confirmat semnele unei contuzii osoase. O nouă investigație va avea loc în 48 de ore" - PSG, într-un comunicat de presă.



Astfel, Leo nu va face deplasarea la Metz, acolo unde PSG va juca miercuri în Ligue 1 (de la ora 22:00).



PSG confirm Lionel Messi will miss Wednesday’s Ligue 1 game vs. Metz due to a knock on his left knee pic.twitter.com/MBiu1pUrLC