Dominic Thiem si rivalitatea dintre Federer, Nadal și Djokovic: Variantă surprinzătoare - Pe cine vede GOAT

Foto: us open / instagram

Discuțiile despre GOAT (cel mai bun din toate timpurile) au fost mereu la modă, dar odată cu anul de senzație 2021 avut de Novak Djokovic acestea s-au intensificat. Au fost argumente pentru fiecare dintre reprezentanții BIG 3 (Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic), iar Dominic Thiem și-a exprimat și el punctul de vedere.







Campion la US Open în 2020 și finalist în două rânduri la Roland Garros (2018 și 2019), Dominic a avut un punct de vedere clar și oarecum surprinzător, ținând cont de faptul că nu și-a ales un favorit anume.







Chestionat pe marginea subiectului numit "GOAT-ul" din tenis, Thiem a răspuns sigur pe el.







"Pentru mine, sunt trei de GOAT în acest sport, iar fiecare a reușit ceva unic de-a lungul carierei".







Austriacul este singurul jucător important din circuitul ATP, cel puțin de până acum, care îi pune pe toți trei la același nivel.







Din punctul de vedere al lui Dominic cei trei mari sunt pe aceeași treaptă.











Ce a reușit Dominic Thiem contra reprezentanților BIG 3





Cele mai multe meciuri austriacul le-a jucat împotriva lui Rafael Nadal. Au fost multe dueluri pe zgură, iar cei doi au adunat deja 15 meciuri. Urmează Djokovic (12 partide contra lui Thiem), iar apoi Federer (7 dueluri).







Dominic are bilanț pozitiv doar împotriva marelui campion elvețian.







Dominic Thiem vs Roger Federer 5-2

Dominic Thiem vs Rafael Nadal 6-9

Dominic Thiem vs Novak Djokovic 5-7.









Învins în finala de la US Open de către Daniil Medvedev, Novak Djokovic a ratat ocazia de a urca pe primul loc în ierarhia titlurilor de Grand Slam cucerite. Sârbul se află la egalitate cu Roger Federer și Rafael Nadal (toți au câte 20).