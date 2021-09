VIDEO Probleme în Paradis - Reacția virală a lui Lionel Messi după ce a fost schimbat și explicația lui Pochettino

Sunt primele probleme în Paradis, iar Pochettino a încercat la finalul duelului să minimalizeze gestul vedetei sale.



Mauricio Pochettino despre gestul lui Messi

"Cred că este cunoscut faptul că avem mulți jucători extraordinari, un lot de 35 de oameni. Trebuie să facem alegeri, în special legat de lotul pentru meci și de schimbări, având în minte ceea ce e mai bine pentru echipă și pentru fiecare jucător.



Uneori deciziile sunt pozitive, alteori nu, dar de-asta există antrenorii, ca să ia decizii. Poate fi pe placul celorlalți sau nu.



Pe Messi doar l-am întrebat cum e, a răspuns că bine, nimic altceva. L-am scos ca să-l protejez de accidentări, avem meciuri importante în continuare și trebuie să avem grijă" - Mauricio Pochettino.



Momentul în care Lionel Messi este înlocuit:





Messi getting Subbed OFF



(Look at the reaction of Paredes)pic.twitter.com/mApwV2ctbo