FCSB, victorie controversată la Craiova - Pe cine dă vina Adrian Mutu pentru eșec

Keşeru a înscris în minutul 61, dintr-un penalti acordat pentru un fault în careu, contestat de olteni.

În același timp, Edi Iordănescu, antrenorul lui FCSB, a spus că "penaltiul a fost de necontestat", iar victoria a fost una muncită din greu de echipa sa.​





Au avut loc până acum în etapa a IX-a:

FC Voluntari vs CS Mioveni 4-0 Rapid București vs Gaz Metan Mediaș 1-2 Chindia Târgoviște vs Farul Constanța 2-0 . U Craiova 1948 vs FCSB 0-1

Se mai joacă în această etapă:

Academica Clinceni vs FC Argeș / duminică, de la ora 13:30 Sepsi Sf. Gheorghe vs UTA Arad / duminică, de la ora 16:00 Dinamo București vs FC Botoșani / duminică, de la ora 19:00 CFR Cluj vs CSU Craiova / luni, de la ora 21:00.

“Tactic am stat foarte bine, am închis toate culoarele. În afara şutului lui Cordea din prima repriză FCSB nu a ajuns la poartă. Un penalti foarte uşor acordat. Arbitrajul ăsta şmecheresc îl cunosc şi eu. A fost un arbitraj şmecheresc. Ne taie toate acţiunile de atac din faţă, noi n-avem voie să sărim la cap, să punem mâna pe adversar.Într-adevăr, când sunt faulturi să dea. Probabil deranjăm, jucăm un fotbal frumos, nu suntem ca o nou-promovată. Recunosc acest arbitraj şi nu am cuvinte de laudă, mi se pare ridicol ce fac. Bine că n-a dat penalti după ce s-a terminat meciul. Jucătorii sunt dezamăgiţi pentru că şi ei îşi dau seama când arbitrul nu te lasă să-ţi scoţi capul şi să înaintezi, un arbitraj şmecheresc.Inclusiv al patrulea arbitru stătea lângă mine, se uita numai spre banca noastră, nu aveam vboie să spunem nimic. O ruşine de arbitraj în seara asta. Nu spun că meritam să câştigăm, nici noi n-am avut ocazii. Dar nici ei n-au avut ocazii. Un rezultat de egalitate era echitabil. Sunt dezamăgit de arbitraj, nu de echipa mea”,