VIDEO Bayern Munchen, victorie zdrobitoare în Bundesliga (7-0 vs VfL Bochum)

Bayern Munchen s-a dezlănțuit, sâmbătă, pe teren propriu, în fața nou-promovatei VfL Bochum. În etapa a cincea din Bundesliga, campioana Germaniei s-a impus cu 7-0 și a urcat provizoriu pe prima poziție în clasament.





Pe Allianz Arena, bavarezii au înscris prin Sane ('17), Kimmich ('27, '65), Gnabry ('32), Lempropoulos ('43, autogol), Lewandowski ('61) și Choupo-Moting ('79).







Au mai avut loc:

Hertha Berlin vs Greuther Furth 2-1

Augsburg vs Borussia Moenchengladbach 1-0

Arminia Bielefeld vs Hoffenheim 0-0

Mainz 05 vs Freiburg 0-0.

Koln vs RB LeipzigStuttgart vs Bayer LeverkusenBorussia Dortmund vs Union BerlinWolfsburg vs Eintracht Frankfurt.