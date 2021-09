Liga 2: Poli Iași și Hermannstadt, victorii la scoruri de tenis cu Unirea Constanța, respectiv Dacia Brăila (Rezultatele zilei)

Unirea Constanța - Poli Iași 0-6

Hermannstadt - Dacia Unirea Brăila 6-0

FC Buzău - Metaloglobus București 4-1

FC Brașov - Dunărea Călărași 3-1

Astra Giurgiu - Unirea Dej 0-2

i (2-0 vs Ripensia Timișoara). La un punct în spate se află Hermannstadt (17 puncte), în timp ce Concordia Chiajna ocupă ultimul loc al podiumului, cu același număr de puncte. Etapa a fost deschisă vineri de victoria liderului Petrolul Ploieșt





Clasament Liga 2:





1. Petrolul Ploiești (15:1 golaveraj) 18 puncte / 7 meciuri disputate

2. Hermannstadt (18:5) 17 / 7

3. Concordia Chiajna (11:2) 17 / 7

4. FC Buzău (24:5) 13 / 7

5. Steaua București (12:5) 13 / 6 etc.



Au marcat: Camara (16), Stan (34), Istrate (53), Torres (64), Asavoaei (88), Aftanache (90).Au marcat: Buhăcianu (37, 70), Balaure (48, 90+2), Popescu (67), Sintean (83).Au marcat: Cârstocea (9, 41), Ciobanu (57), / Herea (69).Au marcat: Rosu (35), Iurcu (41), Mihalcea (78) / Nica (45+2).Au marcat: Militaru (21), Cocian (84).17:00 Politehnica Timişoara vs Csikszereda Miercurea Ciuc16:00 Universitatea Cluj vs Viitorul Pandurii Târgu Jiu18:00 CSA Steaua București vs CSC 1599 Şelimbăr.