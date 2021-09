Cristiano Ronaldo și meniul care-l ajută să fie în top: I-a convins deja pe coechiepierii de la Manchester United să renunțe la dulciuri

Meniul lui Cristiano Ronaldo:



Micul dejun: Brânză și șuncă, iaurt slab în grăsimi

Brunch: Pui și salată

Prânz: Ton, măsline, ou și roșii

Gustare: Un fruct, pâine prăjită și avocado

Prima masă de seară: Pește-spadă și salată

A doua masă de seară: Friptură și calamar





\uD83E\uDD24 “On Friday’s you finish your dinner & you have a few cheat food out.”



\uD83E\uDD23 “Not one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristiano’s plate!”



Lee Grant tells the story of how Cristiano Ronaldo’s presence put #MUFC players off of dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP