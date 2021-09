Europa League: Legia Varșovia, victorie în fața lui Spartak Moscova în primul meci al competiției din faza grupelor

Restul meciurilor din prima etapă a grupelor Europa League vor avea loc în ziua de joi.



Meciurile care vor avea loc joi în UEL:

Grupa A: Broendby IF - Sparta Praga, Rangers - Lyon

Grupa B: Monaco - Sturm Graz, PSV Eindhoven - Real Sociedad

Grupa D: Eintracht Frankfurt - Fenerbahce, Olympiakos Pireu - Royal Antwerp FC

Grupa E: Galatasaray - Lazio, Lokomotiv Moscova - Olympique Marseille

Grupa F: FC Midtjylland - Ludogoreţ Razgrad, Steaua Roşie Belgrad - Sporting Braga

Grupa G: Bayer Leverkusen - Ferencvaros, Real Betis Sevilla - Celtic

Grupa H: Dinamo Zagreb - West Ham United, Rapid Viena - Genk.



Late drama as Lirim Kastrati scores his first Legia goal to see off Spartak in added time! \uD83D\uDE31#UEL pic.twitter.com/nsVTOZSU5n