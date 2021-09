Surpriză mare la Dinamo - Cine este noul antrenor al "câinilor"

Dinamo s-a despărțit de Dario Bonetti după umilința din derbiul cu FCSB (0-6), iar Iuliu Mureșan, președintele grupării bucureștene, a anunțat miercuri numele noului antrenor al formației din Ștefan cel Mare.











Sorin Colceag, noul antrenor al lui Dinamo







"Câteva etape va fi antrenor Sorin Colceag. El este antrenor cu Licență UEFA Pro, la fel ca și Iulian Mihăescu, cel care-i va fi secund. A demonstrat că se pricepe și în perioada în care a fost la Zimbru Chișinău. El acum era la noi în club la echipa a doua și am văzut cum lucrează.







Plus că m-am gândit că nu vreau să numesc un antrenor pentru o etapă. Sigur va fi pe bancă la meciul cu Botoșani (19 septembrie), dar și joi la meciul de Cupă (n.r. cu Ripensia Timișoara). Și va mai sta și după aceea, pentru că eu consider că un antrenor are nevoie de timp pentru a-și impune strategia.





Sunt momente când cariera unui antrenor depinde de o șansă. Aceasta poate fi șansa lui Sorin Colceag.





În plus, va fi un staff format din trei antrenori licențiați UEFA Pro. Pe lângă Sorin Colceag și Iulian Mihăescu îl mai avem pe Iulian Matei, și el licențiat UEFA Pro, care era la centrul de copii și juniori. Nu știu câte alte cluburi se mai pot lăuda cu așa ceva. Cei trei vor colabora foarte bine împreună, va fi un staff puternic" - Iuliu Mureșan, pentru Digisport.





În vârstă de 49 de ani, Colceag a fost portar și a jucat, printre altele, de-a lungul carierei la formații precum Dinamo, U Cluj, Național București, Rocar, Poli Iași, Lokeren, NK Zagreb, FC Argeș, Viktoria Plzen sau FC Brașov.







Pe lista numelor vehiculate că o pot prelua pe Dinamo s-au aflat Vasile Miriuță, Dușan Uhrin Jr. și Mircea Rednic.





După disputarea a opt etape din noul sezon al Ligii 1 la fotbal, Dinamo ocupă locul 14 (din totalul de 16), cu doar 6 puncte acumulate. "Câinii" au ajuns deja la cinci înfrângeri consecutive (0-6 cu FCSB, 0-2 cu FC Argeș, 0-3 cu Farul, 0-1 cu Mioveni și 0-1 cu Chindia).





Sorin Colceag