FOTO Barcelona, motiv de ironii pe net după 0-3 cu Bayern: Glumele care s-au viralizat cu trupa lui Ronald Koeman

Barcelona este doar o umbră, iar meciul cu Bayern Munchen a scos la iveală toate problemele din jocul grupării catalane. Înfrângerea cu 3-0 de pe Camp Nou a reprezentat un bun motiv pentru ironii pe net, trupa lui Ronald Koeman fiind ținta glumelor de tot felul.







Ronald Koeman: Asta e tot ce am putut oferi







"Sunt dezamăgit, am pierdut cu 3-0. Dar, dacă suntem realiști, se întâmplă. Avem probleme în ofensivă și avem opțiuni limitate. Am avut trei atacanți, asta e tot ce am putut oferi" - Ronald Koeman, antrenor FC Barcelona.





"Dacă te uiți la meci, am ținut piept. Au intrat tineri de 18 ani, echipa a dat totul. În acest moment, suntem ceea ce suntem. E un an complicat, ei ne-au fost superiori, dar avem baza pentru a merge mai departe" - Gerard Pique.







Dimensiunile unui eșec usturător





Barcelona nu a avut nici un șut pe poartă contra celor de la Bayern, fiind pentru prima dată în istoria participărilor în Champions League când catalanilor li se întâmplă așa ceva.







FC Barcelona, motiv de ironii pe net

