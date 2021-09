Ce spune Mircea Lucescu după remiza dramatică din meciul cu Benfica

Dinamo Kiev a avut un gol anulat în minutul 96 după consultarea VAR, iar meciul cu Benfica s-a încheiat nedecis, scor 0-0. La finalul duelului, Mircea Lucescu a vorbit despre situația din grupa de Champions League, dar și despre șansele de calificare.





Mircea Lucescu: Ne vom lupta pentru fiecare punct







"Este un rezultat pozitiv. Am jucat cu o echipă foarte bună. Ne-am apărat bine şi ne-am aşteptat şansa. Am avut câteva ocazii. Am avut o bară şi am înscris un gol care din păcate a fost anulat.







Suntem într-o grupă foarte dificilă, în care toate meciurile se vor juca la o intensitate mare. Ne vom lupta până la sfârşit pentru fiecare punct. Este important pentru jucătorii mei să creadă în ei, ca să aibă mai mult curaj" - Mircea Lucescu.







Grupa E, rezultatele serii