Primele declarații ale lui Dario Bonetti după despărțirea de Dinamo București

„Am ajuns aici cu mâinile goale săpând tranșee, încercând să țin echipa în viață. Acum, că în sfârșit cavaleria este aici, toată lumea este în siguranță. Acum, mă simt folosit și aruncat din punct de vedere fotbalistic, dar trebuie să spun că, în adâncul meu, știam deja asta. Știu fotbal și am prevestit ce se va întâmpla, dar am ales cu inima și nu cu rațiunea, riscând un accident și asta s-a și întâmplat”„A trebuit să antrenez o echipă pe care nu o cunoșteam, formată din băieți foarte tineri de la Dinamo 2 și de la Liga 3. Îmi amintesc că atunci când am ajuns, în acel moment niciun antrenor nu a vrut să vină și mi s-a spus, din aceste motive, că primele 10-12 meciuri nu ar fi importante pentru clasament și că ar fi nevoie de ele pentru organizarea echipei, așteptând ca FIFA să ridice interdicția la transferuri”„Exact în acel moment am spus, cunoscând minuțios fotbalul, că după doar câteva înfrângeri la rând vor începe presiunile. De fapt, fotbalul este una, dar de multe ori cei care îl administrează nu știu ce contează. Le mulțumesc tuturor muncitorilor de la Săftica, de la Dinamo, jucătorilor și în special acestor fani adevărați, pentru că dau dovadă de un atașament extraordinar. Acesta a fost motivul principal pentru care am decis să vin la poate cel mai jos moment din istoria clubului",, conform GSP După disputarea a opt etape din noul sezon al Ligii 1 la fotbal, Dinamo ocupă locul 14 (din totalul de 16), cu doar 6 puncte acumulate. "Câinii" au ajuns deja la(0-6 cu FCSB, 0-2 cu FC Argeș, 0-3 cu Farul, 0-1 cu Mioveni și 0-1 cu Chindia).