Fotbal la tv: Revine Champions League - Ce meciuri pot fi văzute marți

​Un nou sezon din Champions League (2021-2022) debutează marți, 14 septembrie, iar oferta este una bogată pentru telespectatorii dornici de meciuri în direct.







Cea mai importantă competiție din lume rezervată cluburilor va putea fi urmărită în direct pe canalele Digi, Telekom și Look.









Marți, 14 septembrie, programul zilei din Champions League



De la 19:45





Young Boys vs Manchester United (Digi 1, LookTV)

Sevilla vs Salzburg (Digi 2)







De la 22:00





Barcelona vs Bayern Munchen (Digi 1, LookTV, Telekom1)

Malmo vs Juventus (Digi 2, Look2, Telekom3)

Chelsea vs Zenit (Digi 3, Look3, Telekom4)

Dinamo Kiev vs Benfica (Digi 4, Telekom2).