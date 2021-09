Mihai Stoica surprinde după ce FCSB a umilit-o pe Dinamo: "Mi se pare că eram imatur, ca să nu zic prost"

​Mihai Stoica a savurat din plin victoria categorică a FCSB-ului cu Dinamo (6-0), iar la finalul disputei de pe Arena Națională a surprins prin postarea de pe contul personal de Facebook.



Cunoscut drept un personaj plin de ironii, Stoica (manager general al FCSB) le-a luat apărarea celor de la Dinamo și a transmis că își dorește ca marea rivală să rămână în Liga 1.







Mihai Stoica și mesajul după FCSB vs Dinamo



"Cu riscul de a dezamăgi suporterii stelişti care aşteaptă ironii din partea mea, nu voi face aşa ceva, din mai multe motive.



1. Nu e niciun titlu de glorie să dai în cineva căzut. Problemele pe care le are Dinamo sunt grave şi pot surveni oriunde şi oricând. Sper să reuşească să se salveze şi chiar sunt convins că o vor face cu noile achiziţii şi cu suporterii atât de aproape. Liga 1 ar fi Liga 0 fără Steaua, Dinamo şi Rapid. Cei peste 70.000 de spectatori de la primele două derby-uri (chiar cu teste şi restricţii) o confirmă.



2. Una e să răspunzi cu o ironie la înjurături grobiene în febra jocului, alta să continui cu mişto-uri ieftine la rece. Am făcut-o în trecut şi, când citesc acum ce scriam, nu mi se mai pare că eram aşa haios. Mi se pare că eram imatur. Ca să nu zic prost.



3. Suntem la 9 puncte de CFR, la 5 de alte două echipe şi - probabil, după meciurile de azi - în afara playoff-ului. Nu-i avem pe Coman şi Tănase, iar Budescu are nevoie de timp. Nu prea ne arde de ironii. Să te bucuri în vestiar după ce ai făcut istorie în derby e cât se poate de logic. Dar e suficient.



Prefer să-i felicit pe toţi cei care au contribuit la cea mai mare diferenţă de scor din istoria eternului derby (jucători, antrenori, toţi membrii staff-ului, cei care au contribuit substanţial din Peluza Nord şi tribune şi să sper că e noul început pe care suflarea stelistă îl aştepta" - Mihai Stoica pe Facebook.