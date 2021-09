Atletico Madrid s-a impus în minutul 90+9 pe terenul celor de la Espanyol Barcelona, scor 2-1, într-un meci din etapa a patra a campionatului Spaniei.

Espanyol a deschis scorul prin De Tomas ('40). Pentru Atletico au marcat Carrasco ('79) şi Lemar ('90+9).





Se mai joacă în această etapă:

Osasuna vs Valencia

Cadiz vs Real Sociedad

Real Madrid vs Celta Vigo

Getafe vs Elche

Granada vs Betis.

WHAT A WIN!!!!! \uD83D\uDD34⚪️ pic.twitter.com/eIQIWV7TNm — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 12, 2021

În urma acestui succes, echipa pregătită de Diego Simeone a adunat 10 puncte și se află pe locul 2, la egalitate cu liderul Valencia. De cealaltă parte, Espanyol ocupă locul 16, cu 2 puncte.