Cristiano Ronaldo, emoționat la revenirea pe Old Trafford: "Voi da totul ca fanii să fie mândri de mine"

Cristiano Ronaldo a înscris de două ori în poarta celor de la Newcastle (4-1), dar a declarat că a fost foarte emoționat la revenirea sa pe Old Trafford după aproape 12 ani.

"Nu m-am așteptat la asta, am crezut că voi marca un gol, nu două, trebuie să le ofer recunoștință fanilor, dar cel mai important este să câștigăm meciuri. Este incredibil. Am fost foarte emoționat, jur, poate că n-am arătat-o.

Mi-am spus azi-noapte că vreau să arăt că încă sunt capabil să ajut echipa. Când a început meciul, m-am emoționat foarte tare când mi-au cântat numele, galeria a fost extraordinară. Avem o echipă fantastică, tânără și un antrenor senzațional. Voi da totul ca să îi fac mândri de mine. Dar trebuie să căpătăm încredere.





Echipa trebuie să fie matură dacă vrem să câștigăm Premier League sau Champions League. Cred că suntem pe drumul cel bun, trebuie să câștigăm meciuri, să construim încredere în noi, să ne întărim ca echipă. Eu sunt aici ca să o ajut.

Toată lumea știe că fotbalul aici e diferit de celelalte, am jucat peste tot, dar să fiu sincer, Anglia e cel mai special loc. Manchester este casa mea, am ajuns aici când aveam 18 ani și m-au tratat într-un mod incredibil, de asta m-am întors. Sunt foarte mândru să fiu aici", a declarat Ronaldo.