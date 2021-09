Liga 2: Steaua București a înregistrat prima înfrângere (1-2 vs Unirea Dej) - Rezultatele zilei

Steaua a deschis scorul prin Buhăescu ('11), dar a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Bărbulescu ('30). Gazdele au reușit să obțină victoria în repriza secundă: au înscris Burdeț ('53) și Manole ('71).CSC 1599 Șelimbăr vs FC Brașov 2-1Dacia Unirea Brăila vs Concordia Chiajna 0-2Dunărea Călărași vs Unirea Constanța 1-1Ripensia Timișoara vs Astra Giurgiu 2-1Metaloglobus București vs Politehnica Timișoara 4-1Unirea Dej vs CSA Steaua București 2-1.Unirea Slobozia vs Petrolul PloieștiPoli Iași vs FC BuzăuCsikszereda Miercurea Ciuc vs Universitatea ClujViitorul Pandurii Târgu Jiu vs FC Hermannstadt.1. Concordia Chiajna (10-1 golaveraj) 16 puncte / 6 meciuri2. CSA Steaua București (12-5) 13 / 63. FC Hermannstadt (11-4) 13 / 54. Petrolul Ploiești (11-1) 12 / 55. Universitatea Cluj (7-3) 12 / 56. Unirea Slobozia (12-2) 11 / 5 etc.