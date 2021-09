Ce a declarat Edi Iordănescu înaintea derbiului FCSB - Dinamo București

Edi Iordănescu, înaintea meciului cu Dinamo

"Suntem în faţa unui joc extrem de important din toate punctele de vedere. E în primul rând important pentru economia clasamentului, pentru că suntem pe o poziţie care nu ne face cinste, greu de acceptat şi de digerat. Nu ne mai permitem paşi greşiţi, e important ca să începem să producem rezultate şi să aducem puncte în clasament.

Importanţa este cu atât mai mare datorită tradiţiei care este la mijloc, orgoliilor care sunt, pentru suporterii noştri este foarte important să căutăm victoria şi să reuşim să o producem. E important pentru că ştim cât de mult contează pentru ei.

Încercăm să strângem rândurile, de două zile s-au întors şi băieţii de la loturile naţionale, nu ne-am permis să le dăm nici măcar o jumătate de zi liberă, au venit şi i-am reintegrat. Perioada de pauză competiţională ne-a prins cât de cât bine, pentru că am avut jumătate de grup aici şi am apucat să mai lucrăm la anumite aspecte.

Cred că la ora jocului echipa va fi pregătită din toate punctele de vedere pentru o confruntare pe care cine o crede facilă se înşeală. Va fi o confruntare cu toate armele scoase, pentru că şi din punct de vedere valoric atunci când cele două echipe se întâlnesc, indiferent de moment, totul se nivelează un pic şi atitudinea, ambiţia, determinarea, uneori poate şi pragmatismul ies la suprafaţă şi influenţează rezultatul final.

Am încercat să ne culegem foarte multe informaţii şi este destul de mare provocarea, pentru că sunt 8-9 jucători care au venit la Dinamo în ultimele zile, e foarte dificil să anticipăm anumite lucruri, nu ştim fiecare la ce nivel de pregătire este, care intră sau nu în planurile lui Dario (n.r. - Bonetti) pentru acest joc.

Încercăm să ne focusăm atenţia pe ceea ce avem noi de făcut, corecţiile jocului nostru. Deocamdată, jocul nostru este de multe ori întâmplător, haotic, iar lucrul ăsta nu este ceva ce mă bucură.

M-a surprins împumutul lui Itu, un jucător cu care am lucrat, destul de tânăr, dar sunt sigur că va avea un impact în echipă. Am văzut Matei, am văzut Torje, jucători cu ştate vechi la Dinamo, lângă ei Popa, Ivanosvski, sunt multe mişcări, era normal, am văzut Iliev, cu care am lucrat la Astra. Sunt jucători pe care în linii mari îi cunoaştem, dar nu avem informaţii despre starea lor de moment, dacă vor apărea sau nu.





Nu vreau să fac paralele, ei au transferat în masă, noi am transferat... Fiecare avea situaţii diferite. Dinamo avea nevoie de cantitate şi calitate, noi am căutat doar calitate şi experienţă. Sunt bucuros că i-am adus pe Claudiu Keşeru, pe Budi şi pe Vali Gheorghe, cu care am lucrat în trecut. Sunt jucători pe care îi ştiu foarte bine şi sunt sigur că ne vor ajuta.





Despre Mamut şi Dumiter: Sunt în program cu echipa, se antrenează normal, sunt jucători pe care i-am găsit aici şi care în niciun moment nu au ieşit din lotul nostru. Pentru mine, toţi jucătorii sunt la fel de importanţi, vedeta pentru mine a fost mereu echipa şi nu un jucător sau altul. Cine demonstrează că se pregăteşte bine şi poate să aducă randament pentru echipă, vom apela la ei.

În iarnă, cu siguranţă va fi prima linie pe care o voi trage şi voi avea concluzille mele atunci. Dacă cineva nu se poate integra sau ridica la nivelul aşteptărilor pe care acest club le are şi pretențiilor mele, e posibil să plece. Florinel Coman s-a operat în Anglia, acum este printre noi, aici, zi de zi vine la recuperare, este foarte atent cu procesul ăsta de recuperare, care poate să dureze două luni, trei luni.

Despre sfatul lui Duckadam de a-l titulariza pe Straton în locul lui Vlad: Aprecieri nominale nu o să fac. Domnul Duckadam a fost mereu în sufletul meu şi a avut parte de aprecierea mea totală, am şi lucrat într-o perioadă tot aici împreună şi am avut o comunicare. E un om care mi-a arătat sprijin în spaţiul public de fiecare dată când a avut ocazia. E un om cu multă experienţă care are cu siguranţă păreri obiective tot timpul, însă eu sunt aici, eu antrenez echipa, eu îi văd, sunt lângă ei, îi cunosc deja, dialoghez cu ei, cunosc starea lor de spirit, încep să-i învăţ ca temperamente şi, după cum am verificat ultima oară, eu sunt cel care face echipa. Aşteptaţi-vă să ţin cont de toată lumea, dar să fac ceea ce cred eu.





Despre cine va fi căpitanul echipei în absenţa lui Tănase: Vedem, sunt doi, trei jucători pe care îi am în vedere, sunt jucători cu experienţă, dar vor fi cazuri când pot să apară şi jucători foarte tineri, cărora vrem să le construim personalitate, să le dăm încredere. În primul rând să stablizăm primul 11, după care mâine o să vedeţi cine o să fie căpitan. Toate deciziile tehnico-tactice îmi aparţin. Eu voi alege căpitanul, acela va fi, grupul se va supune. Când iau o astfel de decizie o analizez foarte bine. Când Tănase va reveni, cu siguranţă pentru mine va fi prima soluţie de căpitan al echipei.





Pe ce stadion va juca FCSB: Nu e uşor să joci pe suprafeţe diferite, în oraşe diferite, practic tot timpul joci în deplasare. E important să ai stadionul tău, casa ta, dar nu avem soluţii, trebuie să ne adaptăm. Eu am ceva informaţii, nu sunt finale, este posibil ca şi următoarea etapă acasă să jucăm tot pe Arena Naţională. Mi-aş dori să mergem pe Stadionul Steaua, ar fi o emoţie extraordinară începând cu mine şi până la ultimul om din club. Mi-aş dori să jucăm cât mai aproape şi pe o suprafaţă bună. Avem profilul de echipă care caută suprafeţe bune că să putem să ne punem în valoare calităţile pe care le avem.





Dacă i-a interzis tatălui său, Anghel Iordănescu, să mai vorbească despre FCSB: Nu-mi permit să fac acest lucru, i-am sugerat.





Dacă FCSB are cel mai puternic lot din Liga I: Suntem pe locul 8, ar fi ridicol să spun asta. Eu am încredere foarte mare în grupul de jucători pe care îi antrenez, au fost nişte mişcări, unele pe care le-am dorit, altele pe care nu le-am dorit, în ultima perioadă. Ne lipsesc foarte mult Coman şi Tănase, pentru că erau jucători decisivi, importanţi, marcatori, ne-au dispărut automat cifre prin accidentarea lor, dar drumul e lung. Ca să spun eu acum că suntem cei mai valoroşi, trebuie să am acoperire, dar până în momentul de faţă faptele nu arată asta. Am încredere nu mare, extrem de mare în grupul pe care îl antrenez că există valoarea necesară să progresăm rapid şi să urcăm şi în clasament", a declarat Iordănescu, potrivit News.ro.





FCSB întâlneşte Dinamo, duminică, de la ora 21:00, în etapa a opta a Ligii I.