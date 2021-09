Lille, campioana en-titre din Ligue 1, a fost învinsă, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-1, de Lorient, în primul meci al etapei a cincea a campionatului francez de fotbal.

Lorient a deschis scorul prin Lauriente ('7), Lille a egalat prin Yilmaz ('25), dar Moffi a adus victoria gazdelor ('87).





Lille a adunat doar 5 puncte în primele cinci etape și se află pe locul 10 în clasament. De cealaltă parte, Lorient ocupă locul 4, cu 8 puncte.

Face à un excellent @FCLorient, les Dogues s'inclinent.



Il faudra profiter de ces quelques jours pour préparer au mieux la réception du VFL Wolfsburg en @ChampionsLeague.#FCLLOSC 2-1 | ⏱ 90'+4 pic.twitter.com/td5XHsgFSY — LOSC (@losclive) September 10, 2021

Se mai joacă în această etapă:

Sâmbătă:

Duminică:

18:00 PSG vs Clermont22:00 Monaco vs Marseille14:00 Montpellier vs St. Etienne16:00 Bordeaux vs Lens16:00 Brest vs Angers16:00 Metz vs Troyes18:00 Rennes vs Reims18:00 Nantes vs Nice21:45 Lyon vs Strasbourg.