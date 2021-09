VIDEO Liga 1: Chindia Târgoviște, victorie în primul meci din etapa a opta (1-0 vs CS Mioveni)

CS Mioveni: Ducan – Scarlatache, A. Iacob, Garutti (Sanoh '46) – Rădescu, Panait (Vereş '82) Dumitriu (Toma '78), Cristea (Coşereanu '67) - Massaro, Rusu, Buziuc. Antrenor: Alexandru Pelici





Chindia: Moldovan – Căpuşă, Celea, P. Iacob, Dinu (Baxevanos '56) – Neguţ, Dulca, Matiş, Popadiuc (Corbu '85) – Florea (Kocic '71), D. Pop. Antrenor: Emil Săndoi.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Popadiuc, în minutul 6. Vezi aici reușita. În urma acestui succes, Chindia Târgoviște a adunat 9 puncte și a urcat pe locul 9. De cealaltă parte, CS Mioveni rămâne le locul 7, cu 10 puncte.UTA Arad vs Rapid București / vineri, ora 21:00FC Argeș vs U Craiova 1948 / sâmbătă, ora 18:00FC Botoșani vs CFR Cluj / sâmbătă, ora 21:00Gaz Metan Mediaș vs FC Voluntari / duminică, ora 18:15FCSB vs Dinamo București / duminică, ora 21:00Farul Constanța vs Academica Clinceni / luni, ora 18:00CSU Craiova vs Sepsi Sf. Gheorghe / luni, ora 21:00.