VIDEO Lionel Messi, seară incredibilă: A prezentat trofeul Copa America argentinienilor în lacrimi și a depășit un record a lui Pele

Meciul dintre Argentina şi Bolivia a fost urmărit din tribune de 21.000 de spectatori, care la final s-au bucurat împreună cu "pumele" la prezentarea trofeului Copa America cucerit de Argentina în această vară.



Messi a devenit emoțional și a început să plângă, fiind primul trofeu pe care îl obține cu naționala.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7\uD83C\uDFC6 #Messi



…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ