CFR Cluj, "în pierdere" după meciurile echipelor naționale - Ce a declarat Dan Petrescu

Foto: Profimedia via DigiSport

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este îngrijorat de problemele medicale apărute în rândul jucătorilor săi în urma convocărilor la echipele naţionale, opinând că formaţia sa a ieşit "în pierdere", transmite Agerpres.





El consideră că în acest condiţii meciul cu FC Botoşani, din cadrul etapei a opta a Ligii I, va fi unul foarte dificil pentru echipa sa.





"Niciun meci de fotbal nu mai e uşor, putem da multe exemple. Prima oară când am început cariera la CFR tot la Botoşani am început şi tot meci greu am avut. Toate meciurile cu Botoşani au fost foarte echilibrate.

Din păcate nu suntem într-o situaţie bună pentru că au fost meciurile de la naţională şi CFR a ieşit în pierdere. Cred că e singura echipă care a avut doi jucători accidentaţi, mă refer la Alibec şi la Susic, plus că alţi doi jucători s-au accidentat în antrenamente, Omrani şi Graovac. Deja patru jucători de pe lista UEFA mă trezesc că nu-i am. Va fi o perioadă grea.

Dacă vom continua în ritmul acesta nu ştim ce vom face, pentru că la UEFA nu ai voie să schimbi jucători. Vor fi meciuri foarte grele la 3 zile, foarte multe meciuri, şi am nevoie de jucători, fără ei nu poţi câştiga meciuri.

Eu sunt surprins de unde găsesc jucători cei de la Botoşani, din Divizia D, din Brazilia. E cineva care are ochi acolo, e clar, cred că antrenorul, Croitoru. Anul trecut au ieşit pe locul patru acum cred că îşi pot dori mai mult. Cred că e unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut Botoşani", a spus Petrescu.





Tehnicianul este cel mai îngrijorat de accidentarea atacanţilor: "Sunt foarte îngrijorat şi foarte supărat că deja patru jucători nu pot participa la meciuri, jucători importanţi. În primul rând atacanţii, care câştigă meciuri. Sunt convins că cerinţele sunt foarte mari în continuare la CFR, aşa a fost mereu. Sunt îngrijorat în momentul ăsta. Alibec se ştie că o lună, la Susic 2-3 săptămâni, Graovac cel puţin la fel, la Omrani sperăm cea mai uşoară accidentare, poate, eu ştiu, o săptămână".





Dan Petrescu s-a arătat deranjat de schimbarea regulilor pentru tragerea la sorţi a 16-imilor competiţiei, etapă în care echipa sa va întâlni CSU Craiova.





"Au schimbat criteriile, nu mi se pare normal, echipa care a câştigat cupa joacă cu campioana, nu mi se pare logic, normal, dar dacă asta e Cupa României, trebuie să o respectăm. Meciul ăla nu cade bine, să vedem cum îl vom trata", a mai spus Petrescu.





CFR Cluj va întâlni, sâmbătă, în deplasare, de la ora 21:00, formaţia FC Botoşani, într-un meci din cadrul etapei a 8-a a Ligii I.