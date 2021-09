Lionel Messi și motivul pentru care s-a simțit ca "un eșec" la naționala Argentinei

În această vară Lionel Messi a câștigat primul trofeu cu naționala Argentinei, Copa America. Starul argentinian a reflectat acum asupra felului în care s-a simțit înainte de a pune capăt criticilor.





Lionel Messi a mai fost în trei rânduri aproape de câștigarea Copa America, jucând finala în 2007, 2015 și 2016. În 2014, Messi și Argentina au jucat finala Cupei Mondiale, pierdută în fața Germaniei.Într-un interviu ESPN, Lionel Messi a reflectat asuprapână la cucerirea primului titlu cu Argentina."Acum că am câștigat Copa America, totul este frumos. Mereu am crezut că suntem cei mai buni, dar nu a fost cazul. Nu am fost cei mai slabi pentru înfrângerea în finale, dar nici cei mai buni atunci când am cucerit Copa America.Dacă nu am fi câștigat, nu am fi avut ce să facem. Doar o echipă câștigă. Cel mai important esteÎnainte de câștigarea Copa America, toți. În primele 15 zile după înfrângerile din finale, nu voiam să fac nimic. După Brazilia (n.r. cucerirea Copa America în fața Braziliei), atunci a fost prima mea vacanță frumoasă.O parte dintre jurnaliști ne-a tratat ca pe eșecuri. Au spus căși ne-au cerut să nu mai jucăm pentru națională. Mereu ne-am dorit să luăm trofee, dar nu totul este despre a câștiga sau a pierde", a declarat Lionel Messi.Lionel Messi a cucerit Copa America cu Argentina în luna iulie, după oActualul jucător al lui PSG a fost și golgheterul turneului.