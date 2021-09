Răzvan Marin a răbufnit la adresa selecționerului Mirel Rădoi - Ce l-a nemulțumit după egalul cu Macedonia de Nord

Întrebat dacă pentru el a fost o lună dezamăgitoare şi dacă a discutat cu Rădoi, Răzvan Marin a răspuns: “Nu, nu mi-a spus nimeni nimic. Acum sunt destul de nervos şi supărat după meci.







Nu vreau să vorbesc mai multe. Vom vedea. O să mă duc la echipa mea de club, să fiu liniştit, să joc şi pe poziţia unde dau cel mai bun randament şi apoi vom vedea. Eu sunt doar un jucător, încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren şi atâta tot”. “Nu se pune problema să renunţ la naţională, sunt încă tânăr”, a adăugat el, potrivit News.ro.

La Cupa Mondială din 2022 se califică direct primul loc din grupă, iar locurile secunde urmează să dispute baraje.





Răzvan Marinal confruntării din Preliminariile CM 2022 contra Macedoniei de Nord. Mijlocașul român a fost utilizat titular doar în partida cu Liechtenstein.să vin la echipa naţională doar să joc un meci cu Liechtenstein, dar a fost decizia antrenorului şi merg mai departe. Sunt nemulţumit şi pentru rezultat şi pentru căîn acest meciuri” -Răzvan Marin a declarat că ştia că nu va ieşi pozitiv la testarea Covid-19 făcută după ce Ianis Hagi a fost găsit infectat. Marin a intrat în contact cu Hagi. “, am şi vaccinul făcut şi am fost liniştit din acest punct de vedere”.Marin este de părere că naţionala României are şanse de calificare la Cupa Mondială: “Da. Cred că şi în seara asta se putea mai mult, dar vom vedea. Acum mă gândesc doar la echipa de club şi vom vedea în octombrie ce se va întâmpla. Terenul a fost unul prost, dar până la urmă şi ei au jucat pe acelaşi teren, s-a şi acumulat oboseală. Asta e. Asta a fost situaţia, acum mergem la echipele de club şi vom vedea”.Reprezentativa României a terminat la egaliate, miercuri seară, la Skopje, scor 0-0, meciul disputat împotriva selecţionatei Macedoniei de Nord , în grupa J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022.1. Germania (13-2 golaveraj) 15 puncte1. Armenia (7-9) 113. România (9-6) 104. Macedonia de Nord (11-6) 95. Islanda (6-14) 46. Liechtenstein (2-15) 1.