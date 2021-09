LiveTEXT România vs Liechtenstein 2-0 (Rep. I) - Toșca și Manea au marcat

Preliminarii CM 2022

România - Liechtenstein 2-0 (Rep. I) - LiveTEXT în preliminariile CM 2022

România: Niță - Manea, Nedelcearu, Rus, Toșca - Stanciu, R. Marin, Olaru - Cordea, Markovic, Hagi. Selecționer: Mirel Rădoi

Rezerve: Vlad, Aioani, Rațiu, Chiricheș, Cicâldău, Sorescu, Nedelcu, M. Marin, Man, Ghiță, Camora





Liechtenstein: Buchel - Wolfinger, Grunefelder, Malin, Hofer, Goppel - Frick, Frommelt, Hasler - Kardesoglu, Frick. Selecționer: Martin Stocklasa

Rezerve: Hobi, Lo Russo, Kaufmann, Spirig, Sele, Koller, Kollmann, Yildiz, Wolfinger, Ospelt.

Meciurile disputate duminică în Grupa J:

21:45 Germania vs Armenia





Clasamentul Grupei J:





1. Armenia (6-2) 10 puncte

2. Germania (7-2) 9

3. Macedonia de Nord (11-6) 8 (+1 meci)

4. România (7-6) 6

5. Islanda (6-10) 4 (+1 meci)

6. Liechtenstein (1-12) 0.

'38 Frick execută surprinzător o lovitură liberă, Hasler trage pe jos, dar Niță are o intervenție spectaculoasă.Marco Reus a înscris pentru Germania: 3-0 vs Armenia.Gnabry face dubla pentru Germania: 2-0 vs Armenia.Ianis hagi centrează perfect pentru Manea și acesta înscrie cu o lovitură de cap.'16 Stanciu prinde fără prea mari probleme șutul lui Stanciu de la mare distanță.Mingea ajunge la marginea careului după un carambol, Toșca trage din prima la colțul lung, Buchel se întinde, dar mingea intră în poartă.Germania a deschis scorul împotriva Armeniei: Gnabry a înscris în minutul 6.Meciul a început după un moment de reculegere în memoria lui Ivan Patzaichin, Ion Caramitru și bucătarul echipei naționale, Yalcin Cadîr.21:45 România vs Liechtenstein.