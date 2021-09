Selecţionerul Marocului, despre haosul din Guineea: "Am auzit focuri de armă toată ziua. Jucătorii sunt neliniştiţi"

Prelimnarii CM 2022

Vahid Halilhodzic, selecţionerul Marocului, a declarat că el şi jucătorii săi aşteaptă să fie evacuaţi din Guineea, ţară care a fost duminică teatrul unei lovituri de stat, relatează L’Equipe.

"Suntem la hotel, am auzit focuri de armă toată ziua. Aşteptăm să ni se permită să plecăm la aeroport, deocamdată suntem blocaţi aici. Un avion ne aşteaptă, dar nu are permisiunea de a pleca. Şi durează drumul până la aeroport 45 de minute, o oră. Când auzi focuri de armă afară, siguranţa nu este garantată sută la sută. Nu ştim ce este în afara hotelului. Se trage de la ora 10 dimineaţa. Palatul prezidenţial nu este foarte departe de noi. Am văzut soldaţi traversând strada în fugă. Nu ştim. Jucătorii sunt neliniştiţi", a spus Halilhodzic.





În ceea ce priveşte meciul cu Guineea, din preliminariile Cupei Mondiale, care ar fi trebuit să se dispute luni, tehnicianul a spus că nu va avea loc: "Meciul este deja anulat. Mi s-a spus că exista o posibilitate ca partida să se joace în Maroc, dar nu ştiu nimic. Deocamdată suntem blocaţi aici, vom vedea ce va fi. Aşteptăm. Sper să revenim repede în Maroc".





Confederaţia Africană de Fotbal a anunţat, într-un comunicat, că partida Guineea – Maroc va fi reprogramată, informează News.ro.