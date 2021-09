Preliminarii CM 2022: De ce consideră Mirel Rădoi că meciul cu Liechtenstein va fi unul greu

Nu mă gândesc deloc la partida cu Macedonia de Nord, ci doar la meciul de duminică. Pentru multă lume pare o partidă uşoară. Liechtenstein pare o victimă sigură, să sperăm că aşa va fi.



Nu vreau să vorbesc despre următoarea partidă sau despre câte puncte vom face. Am văzut că se pot pierde puncte aproape la fiecare etapă. Liechtenstein are unele zone libere unde putem iniţia atacul. Acolo trebuie să aducem jucători care să paseze mingea repede.

Cele două meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro.

România - Liechtenstein, ora 21:45 - Arena Naţională (București)Macedonia de Nord - România, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje).Islanda vs România 0-2Liechtenstein vs Germania 0-2Macedonia de Nord vs Armenia 0-0.1. Armenia (6-2 golaveraj) 10 puncte2. Germania (7-2) 93. Macedonia de Nord (9-4) 74. România (7-6) 65. Islanda (4-8) 36. Liechtenstein (1-12) 0.La Cupa Mondială din 2022 se califică direct primul loc din grupă, iar locurile secunde urmează să dispute baraje.