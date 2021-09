Pierdere importantă pentru Mirel Rădoi - Ce jucător va lipsi la meciurile cu Liechtenstein şi Macedonia de Nord

Mirel Rădoi a pierdut un jucător important în perspectiva meciurilor cu Liechtenstein şi Macedonia de Nord din preliminariile pentru CM de fotbal din 2022. Accidentat, Denis Alibec va fi indisponibil în următoarea perioadă.







Conform frf.ro, Alibec a suferit o leziune musculară la nivelul coapsei stângi și este indisponibil pentru "dubla" cu Liechtenstein şi Macedonia de Nord.









"Denis Alibec a fost supus unor investigaţii medicale aseară, imediat după sosirea tricolorilor în ţară, în urma accidentării din meciul cu Islanda





Din păcate, leziunea musculară la nivelul coapsei stângi îl face indisponibil pentru partidele cu Liechtenstein şi Macedonia de Nord, astfel că atacantul a părăsit cantonamentul României. Recuperare rapidă, Denis!" - frf.ro





Alibec a evoluat împotriva Islandei până în minutul 76, atunci când accidentat fiind a fost înlocuit cu Markovic.









Programul României în următoarea perioadă





5 septembrie





România - Liechtenstein, ora 21:45 - Arena Naţională (București)





8 septembrie





Macedonia de Nord - România, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje).

Cele două meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro.

Grupa J, rezultatele înregistrate joi, 2 septembrie:





Islanda vs România 0-2

Liechtenstein vs Germania 0-2

Macedonia de Nord vs Armenia 0-0.



Clasamentul Grupei J:



1. Armenia (6-2 golaveraj) 10 puncte

2. Germania (7-2) 9

3. Macedonia de Nord (9-4) 7

4. România (7-6) 6

5. Islanda (4-8) 3

6. Liechtenstein (1-12) 0.



La Cupa Mondială din 2022 se califică direct primul loc din grupă, iar locurile secunde urmează să dispute baraje.