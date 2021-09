PSG, afacere de familie pentru Lionel Messi

, într-un meci din campionatul Franței contra lui Reims.

După transferul de la Barcelona, Lionel Messi a debutat în tricoul lui PSG pe 29 august , într-un meci din campionatul Franței contra lui Reims.





Starul argentinian a mers, luni, la baza de la Camp des Loges pentru a-şi înregistra cei doi copii mai mari, Mateo şi Thiago., născut în 2015, va evolua la formaţia Under 7 a lui PSG, iar, născut cu trei ani mai devreme, ar urma să joace la echipa Under 10 sau Under 9.Messi şi Antonela Roccuzzo mai un fiu,, născut în 2018.Nu este prima dată când un jucător al lui PSG îşi înregistrează copiii în echipele de juniori ale clubului parizian. Înainte de Messi, în istoria recentă a PSG, Thiago Silva şi Zlatan Ibrahimovic au făcut la fel, potrivit News.ro.