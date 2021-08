În vârstă de 26 de ani, Mitriţă a mai evoluat la CS Turnu Severin, FC Viitorul, Pescara, Universitatea Craiova şi, ultima dată, la Al Ahli, unde de asemenea a fost împrumutat de New York City FC.

În februarie 2019, Mitriţă a fost transferat de la CSU Craiova la formaţia americană pentru suma de nouă milioane de dolari.

El are 13 selecţii la echipa naţională.

\uD83C\uDD95️\uD83D\uDD8A Mitrita 2️⃣8️⃣



Welcome to #PAOK Alexandru



We continue to raise awareness in order to bring these missing kids back home. Proud to support @ICMEC_official @hamogelo and other organisations around the world who are working tirelessly for this purpose.



Help us find them pic.twitter.com/AWDPx4sr2e