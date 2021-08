VIDEO Faza zilei: Cum a sărbătorit Jose Mourinho o nouă victorie cu AS Roma în Serie A

AS Roma traversează o perioadă foarte bună sub comanda lui Jose Mourinho, iar ultima victorie a fost sărbătorită într-un mod aparte de tehnicianul portughez.







Roma a trecut cu 4-0 în deplasare de Salernitana și are punctaj maxim după două etape din noul sezon din Serie A.







În trenul care-i aducea pe cei de la AS Roma înapoi acasă, Mourinho a găsit de cuviință să sărbătorească victoria superbă cu o porție mare de... pizza. De asemenea, din meniul lui "The Special One" nu a lipsit nici doza de Coca-Cola.





Postarea cu care Jose Mourinho a adunat peste 1.4 milioane de aprecieri pe Instagram: