Patronul lui Dinamo Kiev a vorbit despre clipele grele prin care a trecut Mircea Lucescu

Dinamo Kiev, echipă antrenată de Mircea Lucescu, a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, echipa Kolos Kovalivka, într-un meci din etapa a şasea a campionatului Ucrainei.În urma partidei, Igor Surkis a discutat despre situatia tehnicianului în vârstă de 76 de ani.”Slavă Domnului că Lucescu. Nimeni nu credea că va dura atât de mult.. Acum e bine. Va merge acasă timp de 3-4 zile, apoi se va întoarce şi va pregăti echipa.Fără Lucescu, am pierdut, 0-2, în faţa celor de la Kolos exact acum un an. Şi ne-am bucurat că am ocupat locul doi când Desna şi Zoria au făcut 1-1.. Atât fanii, cât şi specialiştii pot vedea acest lucru. Toată lumea vede. O echipă complet diferită. O echipă matură care ştie ce vrea pe teren. Nu totul funcţionează, dar băieţii se străduiesc să crească. Este cel mai important”, a declarat Surkis.Potrivit presei ucrainene, Mircea Lucescu a suferit o intervenție chirurgicală de scurtă durată pentru îndepărtarea unui chist. Cu toate acestea, secundul antrenorului declarase anterior căLucescu ar fi fost doar răcit.Mircea Lucescu și Dinamo Kiev sunt, cu 16 puncte, şi cu un avantaj de trei puncte faţă următoarele două clasate, rivala din Șahtior Doneţk şi Dnipro-1, care au acumulat câte 13 puncte.