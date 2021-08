După victorie, Barcelona a urcat până pe 4 în clasament, cu 7 puncte după trei meciuri jucate. Getafe este pe 18, fără punct acumulat.







Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Barcelona și Getafe.

Sursa: Flashscore​





Golurile au fost marcate de Sergi Roberto ('2) și Memphis Depay ('30) pentru Barcelona. Ramirez a înscris unicul gol al lui Getafe în minutul 19.20:30 Cadiz vs Osasuna20:30 Rayo Vallecano vs Granada23:00 Atletico Madrid vs Villarreal