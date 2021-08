VIDEO Liverpool vs Chelsea 1-1 / Londonezii au rezistat o repriză în inferioritate numerică

Premier League

Liverpool și Chelsea Londra au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă seară, pe Anfield, în etapa a treia din Premier League.

Chelsea a înscris prima prin Havertz ('22, lovitură de cap). În prelungirile primei reprize, Reece James (Chelsea) a fost eliminat după ce a oprit mingea cu mână pe linia porții și Salah a egalat pentru Liverpool din penalty. "Cormoranii" au forțat în repriza secundă, dar nu au reușit să mai înscrie.





Alte rezultate din Premier League:





Aston Villa vs Brentford 1-1

Au marcat: Buendia ’13 / Toney ‘7





Brighton vs Everton 0-2

Au marcat: Gray ’41, Calvert-Lewin ’58 (penalti)





Newcastle vs Southampton 2-2

Au marcat: Wilson ’55, Saint-Maximin ‘90+1 / Elyounoussi ’74, Ward-Prowse ‘90+7 (penalti)





Norwich City vs Leicester City 1-2

Au marcat: Pukki ’44 (penalti) / Vardy ‘8, Albrighton ‘76





West Ham vs Crystal Palace 2-2

Au marcat: Fornals ’39, Antonio ’68 / Gallagher ’58, ‘70





Partidele Burnley vs Leeds United, Tottenham vs Watford şi Wolverhampton vs Manchester United se vor disputa duminică.

