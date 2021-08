VIDEO Liga 1: Rapid București vs CSU Craiova 1-2 / Giuleștenii, în inferioritate numerică o repriză întreagă, au suferit prima înfrângere

Albu ('15) a deschis scorul pentru Rapid, dar giuleștenii au rămas în inferioritate numerică după ce Belu-Iordache a fost eliminat ('44, a primit al doilea cartonaș galben). ('15) a deschis scorul pentru Rapid, dar giuleștenii au rămas în inferioritate numerică după ce('44, a primit al doilea cartonaș galben).





Markovic a egalat (a fost primul gol primit de Rapid în acest sezon). Echipa pregătită de Mihai Iosif a rezistat eroic (portarul Moldovan a avut multe intervenții spectaculoase) până în minutul 83, cânda egalat (a fost primul gol primit de Rapid în acest sezon). Koljic ('90+1) a adus victoria oltenilor după ce a înscris cu un șut foarte puternic din afara careului.

În minutul 48, o petardă a explodat lângă Pigliacelli (CSU Craiova). Portarul s-a prăbuşit, vizibil afectat. El şi-a revenit după scurt timp şi după ce Săpunaru s-a dus către suporteri şi le-a cerut să nu mai arunce cu petarde jocul s-a reluat, informează News.ro.





Rapid București: Moldovan – Belu, Săpunaru, Dandea, Goge – Crepulja, Albu, Ilie (Florica ’75) – Carnat (Nastos ’75), Bălan (Moise ’45), Hlistei. Antrenor: Mihai Iosif





CSU Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu (Ivanov ’54), Găman, Screciu (Constantin ’81), Bancu – Nistor, Fedele (Vînă ’46), Vătăjelu (Baiaram ’46) – Cîmpanu, Markovic, Gustavo (Koljic ’54). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

Mai au loc în etapa a șaptea:





Sepsi Sf. Gheorghe vs FC Botoșani / duminică, ora 18:15

CFR Cluj vs FCSB / duminică, ora 21:00

Academica Clinceni vs CS Mioveni / luni, ora 18:00

Gaz Metan Mediaș vs UTA Arad / luni, ora 21:00.

*Click pe numele marcatorilor pentru a vedea reușitele.În urma acestui succes, CSU Craiova a adunat 12 puncte și a urcat pe locul 5. De cealaltă parte, Rapid rămâne pe locul 2, cu 16 puncte.FC Voluntari vs Chindia TârgovișteU Craiova 1948 vs Farul ConstanțaDinamo București vs FC ArgeșRapid București vs CSU Craiova 1-2.